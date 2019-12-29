Интеграция Беларуси и России: Минск и Москва не договорились относительно нефти, газа и налогов, фото — Ведомости

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Белорусь и Россия пока не согласовали интеграционные дорожные карты относительно нефти, газа и налогов. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой.

Он добавил, что еще до конца года, возможно, состоится контакт лидеров двух стран, чтобы найти решение по спорным вопросам, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Три вопроса, которые в принципе были отмечены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и некоторые вопросы по налоговой карте, — заявил первый вице-премьер белорусского правительства.

После встречи президентов Белоруси и РФ 20 декабря в Санкт-Петербурге сторонам удалось согласовать 28 дорожных карт. Остаются несогласованными вопросы нефти, газа и налогов. Всего таких дорожных карт 31.

Крутой заявил, что Белоруссия в рамках интеграции с Россией не будет отказываться от белорусского рубля и не планирует переходить на другую валюту.

Это к разговору о доверии к национальной валюте и выдумкам, что в рамках программы интеграции мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на какую-то другую валюту. Это абсолютная глупость, — сообщил чиновник.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 декабря заявил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет предоставляться Белоруссии только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут выполнены. Медведев тогда сказал, что несогласованной остается дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. Позже президент Белоруси Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил, что Минск и Москва не обсуждают вопрос создания наднациональных органов.

Предыдущие встречи Путина и Лукашенко состоялись в декабре — в Сочи и Санкт-Петербурге.