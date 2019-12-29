Зеленский прокомментировал обмен на Донбассе, фото — Офис президента

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Обмен, который сегодня состоялся на КПВВ «Майорское», мог сорваться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в аэропорту «Борисполь» во время встречи украинских граждан, которых обменяли у пророссийских террористов.

Я возвращал домой живых, первая часть договоренностей, о которых мы говорили в Париже, выполнена. Мы вернули 81 человека, сейчас прилетело 76 человек, остальные остались на временно оккупированных территориях. Самое главное — люди дома. Я счастлив, — рассказал президент в «Борисполе».

Он отметил, что возвращение политзаключенных, а также людей из оккупированного Крыма является «другим треком». Зеленский вспомнил об освобожденных судом беркутовцах, которых передали сегодня в ОРДЛО.

Такими были условия этого обмена. Это было сложное решение, политическое. Считаю, что наши бойцы, военные и журналисты — герои. Для нас был такой приоритет. Я уважаю родителей и родственников Героев Небесной сотни. Мы не можем вернуть мертвых, но мы могли вернуть живых, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что приговоров суда в отношении экс-сотрудников «Беркута» не было много лет.

Если бы они остались, мы не получили бы наших ребят-разведчиков, которые были в Дебальцево. Даже если бы было еще 100 беркутовцев, а мне предложили одного разведчика, я бы его обменял, — заявил глава государства, пообещав закончить в будущем все «дела Майдана».

Самолет с освобожденными из плена украинцами приземлился вечером 29 декабря в аэропорту «Борисполь». Его встречали родственники освобожденных, а также руководство страны. Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время боев возле поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта в январе 2015 года.