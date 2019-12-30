Ракетный удар нанесен по военной базе США под Багдадом

Ракетный удар. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131457-raketnyy-udar-nanesen-po-voennoy-baze-ssha-pod-bagdadom.html

Ракурс

Ракетный удар был нанесен в воскресенье по военной базе, расположенной в районе иракского города Эт-Таджи в 27 км севернее Багдада. На данной базе дислоцировались американские военные.

Четыре ракеты «Катюша» взорвались вблизи военной базы. Ни один солдат в результате ракетной атаки не пострадал, сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на иранского чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

Перед этим в воскресенье Пентагон сообщил, что США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» нанесли удары по пяти объектам данной группировки в Ираке и Сирии. Удары производились с помощью беспилотников.

Курдский телеканал «Рудау» сообщал, что в результате этих ударов погибли четыре человека и еще 30 людей получили ранения.

Напомним, что в пятницу, 27 декабря, неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака. В результате один американец погиб, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США в этих атаках обвиняют боевиков, поддерживаемых Ираном.