Погром ринку у Києві: в мережі з’явилося відео та версії нападу, фото — Фейсбук К.Андріюка

https://racurs.ua/ua/n131502-pogrom-rynku-u-kyievi-v-mereji-z-yavylosya-video-ta-versiyi-napadu.html

Ракурс

У ніч з 30 на 31 грудня на Троєщині у Києві стався погром ринку. Невідомі потрощили та підпалили павільйони на вулиці Драйзера. Прикметно, що через дорогу від об'єкту знаходиться місцеве відділення поліції.

В Нацполіції заявили, що внаслідок протиправних дій невідомих із застосуванням зброї та димової шашки «пошкоджено кілька кіосків, постраждалих немає, а за фактом події розпочато два кримінальних провадження».

На ринок, що у Деснянському району столиці, вночі виїжджали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи. Четверо невідомих у масках забігли на територію ринку та почали стріляти у кіоски, а в один із них кинули димову шашку. Під час огляду території експерти виявили кілька стріляних гільз та рештки димової шашки.

Як розповів у Фейсбук журналіст Костянтин Андріюк, це був вже третій подібний напад на цей об'єкт упродовж останніх кількох місяців. Раніше сюди кидали гранату і били скло в кіосках.

Цього разу на ринок зайшли з двох боків. На будку з охороною спрямували карабін і крикнули, якщо охоронці висунуться, то їх розстріляють. З одного боку почали бити вікна, з іншого — стріляти по магазинах з пістолета. Одного кіоска спалили майже вщент. Декому повністю розтрощили вхідні двері. Гасити пожежу приїхали дві пожежні машини.

Версія така. Зараз ринок реконструйовано, він ніби як перейшов на офіційні рейки. До того це були пошарпані МАФи і традиційний «бєспрєдєл». Неофіційно вдалося дізнатися таке: новому керівництву ринка постійно погрожують. І вимагають скидати щомісячну данину на електронний гаманець — 10 тис. дол. Ті не погоджуються і напади стають дедалі жорстокішими, — написав Андріюк.

«Ракурс» 23 грудня розповідав про стрілянину в Києві. План «Сирена» оголосили у зв’язку зі стріляниною, яка сталася у Дніпровському районі столиці. У Гідропарку біля кафе «Очеретяний кіт» внаслідок стрілянини було поранено водія автомобіля Toyota.