Обмін полоненими: в Зеленського планують нову акцію на кінець лютого, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131501-v-zelenskogo-planuut-nastupnyy-obmin-na-kinec-lutogo.html

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В Офісі президента України розповіли, коли може відбутися наступний великий обмін утримуваними особами між Києвом та терористичними ДНР-ЛНР.

Погодження нових списків розпочнеться у січні 2020 року, а сам обмін може відбутися до кінця зими, — розповіла для «Інтерфакс-Україна» прес-секретар президента Зеленського Юлія Мендель.

Речниця президента повідомила, що про початок узгодження нових списків на обмін Зеленський і Путін домовилися сьогодні вранці під час телефонної розмови.

Поки немає можливості назвати імена людей та їхню кількість у списках. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року, — розповіла Мендель.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський привітав Путіна із новорічними святами, а 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. Тоді до Києва прилетіли 76 українців (12 військових і 64 цивільних), а Україна випустила 123 особи. СБУ оприлюднила прізвища осіб, яких звільнили терористи, а от списки людей, яких обміняли з української сторони, залишаються до кінця не встановленими.