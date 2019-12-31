Картину Пікассо пошкодив вандал у музеї Лондона, фото — Mirror

https://racurs.ua/ua/n131500-kartynu-pikasso-poshkodyv-vandal-u-muzeyi-londona.html

Ракурс

Влада Великої Британії висунула звинувачення 20-річному чоловікові, який пошкодив картину художника Пабло Пікассо.

Робота «Бюст жінки», яка коштує приблизно 20 млн фунтів стерлінгів, виставлялася в британській галереї Tate Modern, повідомляє BBC.

Слідчі, які розслідують інцидент з заподіянням шкоди в Tate Modern, що стався 30 грудня, пред’явили звинувачення Шакілу Мессі. Йому 20 років, він мешкає на північному заході Лондона, звинувачений в заподіянні шкоди, — заявив офіційний представник лондонської поліції.

Картину Пікассо 1944 року «Бюст жінки», яку пошкодила молода людина, зняли з показу. Зараз співробітники галереї оцінюють можливий збиток. Як саме вандал пошкодив картину, не уточнюється. За деякими даними, він розрізав картину.

Як зазначає поліція, молода людина залишатиметься під вартою до 30 січня, коли в лондонському суді пройде попереднє слухання у його справі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що найдорожча картина у світі, яка вважалася зниклою, зберігалася на яхті Serene, що належить спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману. Йдеться про картину «Спаситель світу» авторства Леонардо да Вінчі.