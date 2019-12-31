Переговори Лукашенка і Путіна: Мінськ шукатиме нафту у Польщі і Балтії, фото — Белта

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Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня наказав шукати альтернативні РФ поставки нафти.

Лукашенко доручив в найближчі години завершити переговори з Росією і шукати альтернативні поставки нафти, повідомляє «Белта».

Для отримання нафти з альтернативних джерел він доручив задіяти нафтопровід «Дружба». Як повідомили в концерні «Белнефтехим», глава держави доручив забезпечити поставки залізничним транспортом з портів на Балтиці.

Лукашенко в останній день 2019 року провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу щодо поставок і переробки нафти. Він розповів учасникам наради, що 30 і 31 грудня розмовляв по телефону із президентом Росії Володимиром Путіним, а також з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Підсумком розмови стала домовленість про організацію конкретної роботи щодо постачання вуглеводневої сировини в Білорусь, — заявили в прес-службі білоруського лідера.

За підсумками наради голова концерну «Белнефтехим» Андрій Рибаков повідомив, що Лукашенко доручив в найближчі години завершити переговори господарюючих суб'єктів Білорусі та Росії і укласти контракти на поставку нафти, щоб забезпечити безперебійною роботою два нафтопереробних заводи країни.

Лукашенко наказав підлеглим шукати нафту з альтернативних джерел. Перш за йдеться про постачання залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також про альтернативні поставки для нафтопроводу «Дружба».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Білорусь і Росія поки не узгодили інтеграційні дорожні карти щодо нафту, газу і податків. Після зустрічі президентів Білорусі і РФ 20 грудня в Санкт-Петербурзі сторонам вдалося погодити 28 дорожніх карт. Залишалися неузгодженими питання нафти, газу і податків.