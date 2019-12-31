Принц Вільям і Кейт Міддлтон згадали у підсумках року народження сина принца Гаррі та Меган Маркл, фото — Kensington Royal

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Члени королівської родини принц Вільям і Кейт Міддлтон згадали у відеопідсумках 2019 року народження сина принца Гаррі та Меган Маркл.

Вільям і Кейт в Інстаграм розмістили кліп із найяскравішими моментами року. У відео можна побачити кадри з першого виходу герцогів Сассекських, принца Гаррі та Меган Маркл, з новонародженим сином Арчі Гаррісоном.

2019 рік у відео. Дякуємо за чудовий рік усім фантастичним організаціям та натхненним людям, з якими ми зустрілися та працювали. Побачимось у 2020 році, — підписали ролик Вільям та Кейт.

Судячи зі змісту відео, минулий рік був насиченим для принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Вони поєднували виховання трьох дітей із королівськими обов’язками, а також численними подорожами. Герцоги Кембриджські побували, зокрема, у Пакистані у той момент, коли у країні були загрози терактам. Вільям і Кейт фактично відтворили турне принцеси Діани, а Міддлтон наслідувала стиль відомої усьому світу свекрухи.

У 2019 році донька королівського подружжя, 4-річна Шарлотта, пішла до першого класу в елітній британській школі Thomas’s Battersea. Там навчається її старший брат Джордж.