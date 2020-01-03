Новорічне привітання Зеленського: у Києві зареєстрували петицію про перейменування вулиці Пушкінської на Асфальтовану, фото — petition.kyivcity.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131576-vidgomin-novorichnogo-zelenskogo-u-kyievi-zareiestruvaly-petyciu-pro-pereymenuvannya-vulyci.html

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У Києві зареєстрували петицію з вимогою перейменувати вулицю Пушкінської на Асфальтовану. Такий документ з’явився на порталі електронних петицій Київської міськради по обіді 2 січня. Його автор — Олександр Аронець.

З метою об'єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною кожного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на вулицю Асфальтовану. Метро Льва Толстого пропонується перейменувати на метро Освітлене. Вулицю Московську — на Неважлива. Не має різниці, тому такі назви топонімів мають нас об'єднати, — таким є текст петиції.

Станом на 3 січня з 10 тис. необхідних для розгляду підписантів петицію підтримали тільки трохи більше 150 осіб. Петиція пробуде на порталі ще майже три місяці.

Поява саме такого прохання до влади Києва, найімовірніше, спровокована новорічним привітанням президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, що у своєму телевізійному зверненні до українців напередодні 2020 року президент підсумував, що українці уявляють майбутнє країни однаково — як мирної, квітучої країни, що повернула своїх людей та території, «де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована».

Учора з‘явилася інформація про те, що окремі частини звернення Зеленського можут бути творчим плагіатом та «плагіатом навиворіт» публіцистичного тексту відомого українського письменника Уласа Самчука.