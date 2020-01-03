Справа Шеремета: Антоненко відмовився від проведення нічного слідчого експерименту без своїх адвокатів, фото — 5 канал

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Андрій Антоненко, один із підозрюваних у справі вбивства журналіста Шеремета, увечері 2 січня відмовився від проведення нічного слідчого експерименту без своїх адвокатів.

Про такий розвиток подій повідомив у Фейсбук адвокат Масі Найєм. Причиною такого рішення стало те, що один з трьох адвокатів отримав інформацію про проведення експерименту за годину, а інший взагалі не отримав жодних повідомлень станом на 20.00 2 січня.

Найєм пояснив, що слідчі вчинили декілька порушень. Повідомлення про слідчий експеримент захисники отримали не за три доби до його проведення. У такому випадку адвокат не може підготуватись до слідчих дій, а також вчасно на неї прибути.

За словами Найєма, слідчі намагались залучити адвоката з Центру безоплатної допомоги, однак і такі кроки є, на його думку, порушенням кількох статей Кримінально-процесуального кодексу, оскільки в Андрія є вже три адвокати.

Причиною відмови Антоненко прийти на слідчий експеримент стало є те, що він проводився у нічний час, а відповідно до п. 4, ст. 223 КПК, проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, «за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного».

Павла вбили три роки тому, втрати слідів тут не може бути. Втеча неможлива — підозрюваний арештований, — написав адвокат Наєм.

Нагадаємо, що вчора Владислав Добош, адвокат іншої підозрюваної у справі Юлії Кузьменко, розповів, що отримав повідомлення рпо проведення слідчого експерименту зі своєю клієнткою за декілька годин до цього. Він розповів, що експеримент буцімто потрібно проводити о 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.