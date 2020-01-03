Дело Шеремета: Антоненко отказался от проведения ночного следственного эксперимента без своих адвокатов, фото — "5 канал""

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Андрей Антоненко, один из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Шеремета, вечером 2 января отказался от проведения ночного следственного эксперимента без своих адвокатов.

О таком развитии событий сообщил в Фейсбук адвокат Маси Найем. Причиной такого решения стало то, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента за час до этого, а другой вообще не получил никаких сообщений по состоянию на 20.00 2 января.

Найем объяснил, что следователи совершили несколько нарушений. Сообщение о следственном эксперименте защитники получили не за трое суток до его проведения. В таком случае адвокат не может подготовиться к следственным действиям, а также своевременно прибыть на них.

По словам Найема, следователи пытались привлечь адвоката из Центра безвозмездной помощи, однако и такие шаги являются, по его мнению, нарушением нескольких статей Уголовно-процессуального кодекса, поскольку у Антоненко есть уже три адвоката.

Причиной отказа Антоненко прийти на следственный эксперимент стало и то, что он проводился в ночное время, а в соответствии с п. 4 ст. 223 УПК, проведения следственных (розыскных) действий в ночное время (с 22.00 до 6.00) не допускается, «за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного преступления или побега подозреваемого».

Павла убили три года назад, потери следов здесь не может быть. Побег невозможен — подозреваемый арестован, — написал адвокат Наем.

Напомним, что вчера Владислав Добош, адвокат другой подозреваемой по делу Юлии Кузьменко, рассказал, что получил сообщение о проведение следственного эксперимента со своей клиенткой за несколько часов до этого. Он рассказал, что эксперимент якобы нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео камер наблюдения.