С подозреваемой Юлией Кузьменко проводят следственный эксперимент. Фото: Громадське

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Следственный эксперимент проводят правоохранители с медиком Юлией Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Защита Кузьменко еще не получила все материалы дела, в частности те, что касаются камер и самого эксперимента. Следователь сообщил, что сегодня в 18.00 будет проводиться эксперимент. Об этом заявил адвокат Владислав Добош, 2 января сообщается на его странице в Facebook.

Я в 16.50 получил на электронную почту от Бирка сообщение, о том, что сегодня в 18.00 будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не предоставили нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент, — отметил Добош.

Адвокат подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

Напомним, 24 декабря Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвоката на принятие предварительного пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Фемида оставила ее в СИЗО до 8 февраля. Правоохранители считают, что именно 40-летняя Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Под стражей до 8 февраля будет находиться и ветеран АТО и музыкант Андрей Riffmaster Антоненко, а военная медсестра Яна Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.