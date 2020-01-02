В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор знакомым. Фото: infoglaz.ru

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Ракурс

В Донецкой области в Авдеевке в результате взрыва гранаты пострадал 62-летний мужчина.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Правоохранители установили, что 36-летний местный житель пришел в гости ко своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин не был рад гостю и выпроводил его со своего двора. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Мужчина обиделся и в ответ бросил во двор гранату, от разрыва которой и пострадал хозяин. Его госпитализировали, а злоумышленника задержали через несколько часов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали правоохранители, агрессору уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в Днепре в ноябре произошел взрыв рядом с жилым многоэтажным домом № 33, который расположен на улице Гладкова. В результате инцидента погиб мужчина.