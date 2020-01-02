В Авдіївці чоловік кинув гранату на подвір'я знайомим. Фото: infoglaz.ru

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Ракурс

У Донецькій області в Авдіївці внаслідок вибуху гранати постраждав 62-річний чоловік.

Інцидент трапився у новорічну ніч. Правоохоронці встановили, що 36-річний місцевий мешканець прийшов у гості до своїх знайомих та прихопив із собою гранату. Господар не був радий гостю та випроводив його зі свого подвір’я. Про це 2 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Чоловік образився та у відповідь кинув у двір гранату, від розриву якої й постраждав господар. Його госпіталізували, а зловмисника затримали за кілька годин. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події працювали правоохоронці, агресору вже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Дніпрі у листопаді стався вибух поруч із житловим багатоповерховим будинком № 33, який розташований на вулиці Гладкова. Внаслідок інциденту загинув чоловік.