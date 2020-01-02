Польша и Израиль раскритиковали чествование в Украине лидеров ОУН. Фото: Украинская правда

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Послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествование украинской властью лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и Степана Бандеры.

Кроме того, дипломаты не в восторге от почтения властями памяти писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который считается одним из идеологов украинского национализма. Об этом говорится в совместном заявлении послов Джоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого, сообщает сегодня «Европейская правда».

К сведению Львовского областного совета и Киевской городской государственной администрации. С большим беспокойством и грустью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности, Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, и до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить, — говорится в заявлении.

Представителям Израиля и Польши не нравится, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти Андрея Мельника, Ивана и Юрия Липы. Также дипломаты возмущены, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании «выставила баннер с изображением Степана Бандеры».

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Шествие в честь символа украинского сопротивления организовали правые политические партии и движения: «Свобода», «Правый сектор» и другие. В мероприятии приняли участие примерно 1,5 тыс. человек.