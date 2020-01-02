Польща й Ізраїль розкритикували вшанування в Україні лідерів ОУН. Фото: Українська правда

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Посли Ізраїлю й Польщі в Україні розкритикували вшанування українською владою лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника та Степана Бандери.

Крім того, дипломати не в захваті від вшанування владою пам’яті письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи, який вважається одним з ідеологів українського націоналізму. Про це йдеться у спільній заяві послів Джоеля Ліона і Бартоша Ціхоцького, повідомляє сьогодні «Європейська правда».

До відома Львівської обласної ради та Київської міської державної адміністрації. З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, зокрема Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити, — йдеться в заяві.

Представники Ізраїлю та Польщі не подобається, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, спрямовану на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті Андрія Мельника, Івана та Юрія Липи. Також дипломати обурені, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі «виставила банер із зображенням Степана Бандери».

Нагадаємо, 1 січня у Києві відбулася традиційна смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Ходу на честь символа українського спротиву організували праві політичні партії та рухи: «Свобода», «Правий сектор» та інші. У заході взяли участь приблизно 1,5 тис. осіб.