День народження Бандери у Києві відзначили смолоскипною ходою, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n131527-den-narodjennya-bandery-u-kyievi-vidznachyly-smoloskypnou-hodou-foto-video.html

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У Києві 1 січня відбулася традиційна смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Український політичний діяч, голова Проводу ОУН народився 111 років тому.

Ходу на честь символа українського спротиву організували праві політичні партії та рухи: «Свобода», «Правий сектор» та інші. Вона розпочалася у парку Тараса Шевченка поблизу пам’ятника Кобзареві. Приблизно 1,5 тис. учасників акції вирушили до Майдану Незалежності. На майдані поблизу Київської міської держадміністрації відбулося віче.

Люди тримали банери з портретом Бандери, національна символіка та смолоскипи. Учасники ходи скандували «Слава Україні! — Героям Слава!», «Слава нації! — Смерть ворогам!», «Україна — понад усе!».

У центрі Києва сьогодні спостерігали велику кількість силовиків, які охороняли громадський порядок.

День народження ідейного натхненника правих політичних партій сьогодні відзначили також у Львові, Полтаві, Рівному, інших містах країни.

Нагадаємо, що у 2019 році в Києві тривали суперечки навколо перейменування проспектів Бандери та Шухевича.