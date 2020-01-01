Кабмін встановив ціни на трансплантацію органів, фото — ukrhealth.net

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Ракурс

Уряд встановив тарифи на послуги з трансплантації органів. Із 1 січня стала чинною постанова Кабінету міністрів України № 1083 від 18 грудня 2019 року «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів».

Згідно з цим документом запроваджуються такі розцінки:

алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) — 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки — 721 тис. грн;

трансплантація серця/комплексу «серце-легені» — 535 тис. грн.;

пересадка печінки або частини печінки — 855 тис. грн;

пересадки гемопоетичних стовбурових клітин — від 1,3 млн грн.;

донорська резекція печінки — 116,1 тис. грн.

Зазначається, що до пересадки органів можна буде вдаватися за медичними показаннями і направленням лікаря. Крім того, трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.

Ухваливши наприкінці 2019 року законопроект про трансплантацію органів, Верховна Рада лише відкрила можливість розвитку трансплантології, усунувши всі законодавчі перепони. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» написав нардеп Валерій Дубіль. Він вважає, що тепер все залежить від виконавчої влади та місцевих адміністрацій, адже ухвалення закону — це тільки початок великого шляху з розвитку трансплантації органів.