Папа Римський ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n131525-papa-rymskyy-lyasnuv-po-ruci-jinku-yaka-shopyla-yogo-na-svyatkuvanni-novogo-roku-v-rymi-video.html

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Папа Римський Франциск ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі. Після резонансу в ЗМІ і соцмережах очільник католицької церкви вибачився і засудив жорстоке поводження з жінками в сучасному суспільстві.

Франциск визнав, що подав «поганий приклад». Увечері 31 грудня Папа Римський відслужив святкову месу і вийшов до людей на майдані Святого Петра перед собором Петра і Павла у Ватикані.

Франциск проходив повз юрбу і потискав руки прихожанам. Одна із жінок потягнула його до себе й певний час не відпускала руку Папи. Він мусив ляснути жінку по руці й вивільнитися. В ситуацію втрутилася й охорона.

Ці кадри поширили багато світових видання. Вранці 1 січня Франциск публічно вибачився за те, що ляснув жінку по руці.