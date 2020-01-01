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Папа Римський ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі, скріншот відео

Папа Римський ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі (ВІДЕО)

1 січ 2020, 18:32
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Папа Римський Франциск ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі. Після резонансу в ЗМІ і соцмережах очільник католицької церкви вибачився і засудив жорстоке поводження з жінками в сучасному суспільстві.

Франциск визнав, що подав «поганий приклад». Увечері 31 грудня Папа Римський відслужив святкову месу і вийшов до людей на майдані Святого Петра перед собором Петра і Павла у Ватикані.

Франциск проходив повз юрбу і потискав руки прихожанам. Одна із жінок потягнула його до себе й певний час не відпускала руку Папи. Він мусив ляснути жінку по руці й вивільнитися. В ситуацію втрутилася й охорона.

Ці кадри поширили багато світових видання. Вранці 1 січня Франциск публічно вибачився за те, що ляснув жінку по руці.

Ми дуже часто втрачаємо терпіння, навіть я. Прощу вибачення за те, що вчора подав поганий приклад, — сказав понтифік під час новорічної меси, на якій засудив жорстоке поводження із жінками в сучасному суспільстві.

Джерело: Ракурс


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