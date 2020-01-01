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Ракурс
Папа Римский хлопнул по руке женщину, которая схватила его на праздновании Нового года в Риме, скриншот видео

Папа Римский хлопнул по руке женщину, которая схватила его на праздновании Нового года в Риме (ВИДЕО)

1 янв 2020, 18:32
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Папа Римский Франциск хлопнул по руке женщину, которая схватила его на праздновании Нового года в Риме. После резонанса в СМИ и соцсетях глава католической церкви извинился и осудил жестокое обращение с женщинами в современном обществе.

Франциск признал, что подал «плохой пример». Вечером 31 декабря Папа Римский отслужил праздничную мессу и вышел к людям на площади Святого Петра перед собором Петра и Павла в Ватикане.

Франциск проходил мимо толпы и пожимал руки прихожанам. Одна из женщин потянула его к себе и некоторое время не отпускала руку Папы. Он был вынужден хлопнуть женщину по руке и освободиться. В ситуацию вмешалась и охрана.

Эти кадры распространили многие мировые издания. Утром 1 января Франциск публично извинился за то, что ударил женщину по руке.

Мы очень часто теряем терпение, даже я. Прощу прощения за то, что вчера подал плохой пример, — сказал понтифик во время новогодней мессы, на которой осудил жестокое обращение с женщинами в современном обществе.

Источник: Ракурс


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