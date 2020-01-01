Не имеем полномочий: в МВД рассказали, почему не реагируют на использование пиротехникиhttps://racurs.ua/n131524-ne-imeem-polnomochiy-v-mvd-rasskazali-pochemu-ne-reagiruut-na-ispolzovanie-pirotehniki.htmlРакурс
Силовики объяснили, почему не реагируют на нарушения запрета использования пиротехники.
Министерство внутренних дел 1 января в Фейсбук отреагировало на случай, который произошел в новогоднюю ночь в Житомире. Спасатели сообщили, что мужчина получил тяжелую травму из-за фейерверка, который внезапно взорвался. Сейчас он находится в реанимации.
Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? — написала пресс-служба МВД.
Как выяснилось, решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, Киевсовет накануне праздников запретил использование пиротехники до окончания операции Объединенных сил.
В МВД уточнили, что соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных нарушениях относительно ответственности за запуск салютов законодатели еще не внесли.
Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества, — говорится в сообщении.
Киевсовет 20 декабря запретил проводить в столице фейерверки и другие развлекательные мероприятия с использованием пиротехники до завершения войны на Донбассе.