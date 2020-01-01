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Ракурс
В Брюсселе полиция задержала сотни человек, которые устроили беспорядки. Фото: Anadolu

Новогодняя ночь в Брюсселе: десятки сожженных автомобилей и сотни задержанных

1 янв 2020, 13:47
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В Бельгии правоохранители провели 185 административных и 26 судебных арестов в течение новогодней ночи в Брюсселе.

Минувшей ночью в городе сожгли около 20 автомобилей и один скутер. Кроме того, огнеборцы ликвидировали несколько пожаров, которые были вызваны поджогами мусорных баков. Не обошлось и без пострадавших. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

В некоторых районах фиксировались стычки, но полиция действовала оперативно и слаженно, поэтому масштабные беспорядки удалось предотвратить. В результате конфликта пострадали два сотрудника полиции, им оказали медицинскую помощь на месте, и они смогли продолжить выполнение своих служебных обязанностей.

Ножевое ранение получил неизвестный на станции Беккант около 2.00. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, неустановленные лица забросали камнями один из трамваев, разбив в нем все окна. А на площади Сен-Пьер неизвестные разрушили автобусную остановку.

Напомним, в ноябре полиция Гонконга применила слезоточивый газ и открыла огонь по людям из огнестрельного оружия. По меньшей мере один человек получил пулевое ранение.


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