У Брюсселі поліція затримала сотні осіб, які влаштували заворушення. Фото: Anadolu

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У Бельгії правоохоронці провели 185 адміністративних і 26 судових арештів протягом новорічної ночі у Брюсселі.

Минулої ночі в місті спалили близько 20 автомобілів та один скутер. Крім того, вогнеборці ліквідували кілька пожеж, які були спричинені підпалами сміттєвих баків. Не обійшлося й без постраждалих. Про це повідомила телерадіокомпанія RTBF.

У деяких районах фіксувалися сутички, але поліція діяла оперативно й злагоджено, тому масштабних заворушень вдалося запобігти. Внаслідок конфліктів постраждали двоє співробітників поліції, їм надали медичну допомогу на місці й вони змогли продовжити виконання своїх службових обов’язків.

Ножове поранення отримав невідомий на станції Беккант близько 2.00. Його госпіталізували у важкому стані. Крім того, невстановлені особи закидали камінням один з трамваїв, розбивши у ньому всі вікна. А на площі Сен-П'єр невідомі зруйнували автобусну зупинку.

Нагадаємо, у листопаді поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ та відкрила вогонь по людях із вогнепальної зброї. Щонайменше одна особа дістала кульове поранення.