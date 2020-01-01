Новорічні феєрверки: в МВС розповіли, чому не реагують на використання піротехніки, фото — Фейсбук МВС

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Силовики пояснили, чому не реагують на порушення заборони використання піротехніки.

Міністерство внутрішніх справ 1 січня у Фейсбук відреагувало на випадок, який стався у новорічну ніч в Житомирі. Рятувальники повідомили, що чоловік зазнав тяжкої травми через феєрверк, який раптово вибухнув. Наразі він перебуває у реанімації.

Сьогодні в коментарях ви обурювались, чому поліція не реагувала на канонади феєрверків, якщо це заборонено? — написала прес-служба МВС.

Як з’ясувалося, рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, Київрада напередодні свят заборонила використання піротехніки до закінчення операції Об'єднаних сил.

У МВС уточнили, що відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адміністративні порушення щодо відповідальності за запуск салютів законодавці ще не внесли.

Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості, — йдеться у повідомленні.

Київрада 20 грудня заборонила проводити в столиці феєрверки та інші розважальні заходи із використанням піротехніки до завершення війни на Донбасі.