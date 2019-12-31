Сідней зустрів 2020 рік у вогні феєрверків, фото — Euronews

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Понад мільйона людей спустилися в туманну гавань Сіднея і прилеглі райони, щоб зустріти Новий рік.

В одному з найбільших міст Австралії провели грандіозну зустріч 2020 року, незважаючи на триваючі лісові пожежі, що руйнують Новий Південний Уельс, найбільш густонаселений штат Австралії.

Запланований феєрверк над знаковими пам’ятками міста відтермінували на 15 хвилин через сильний вітер, але це не зіпсувало свято австралійцям.

Новий Південний Уельс постраждав більше за інших штатів від вогню. В результаті пожеж і сильних вітрів по всій країні були зруйновані тисячі житлових будинків і господарських та адміністративних будівель. За кілька місяців загинули 12 осіб.

Хоча через загрозу нових пожеж по всьому штату введена заборона на феєрверки та використання петард, для Сіднея було зроблено виняток.

Влада вирішила провести феєрверк і цього року, хоча проти цього активно протестували громадяни, які підписали спеціальну петицію до уряду.