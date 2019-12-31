Новорічна заява Зеленського: рік тому головний комік країни оголосив про бажання стати її лідером, фото — Політека

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Рік тому, у ніч з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року, актор студії «Квартал 95» Володимир Зеленський оголосив про бажання балотуватися на виборах президента України.

В ефірі телеканалу Ігоря Коломойського «1+1» Зеленський отримав нагоду заявити про свої наміри позмагатися за головну посаду в країні.

Зробив він це у вигляді новорічного привітання у ті самі хвилини, коли решта українських телеканалів показували традиційне новорічне привітання президента Петра Порошенка.

Багато хто сприйняв це і як подвійне послання Порошенку — від власне Зеленського та від Коломойського.

У грудні 2018 року в опитуванні КМІС щодо настроїв перед президентськими виборами Володимир Зеленський опинився на другому місці — між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. А у дослідженні КМІС за січень-лютий 2019 року Зеленський упевнено посів перше місце серед кандидатів у президенти, випередивши Порошенка на майже 6%. Далі цей розрив лише збільшувався.

Після цього відбулася передвиборча президентська кампанія, під час якої команда Зеленського зробила ставку на короткі креативні ролики у соцмережах.

На весняних виборах президента Зеленський перетворився на найвпливовішу людину України і впродовж 2019 року сконцентрував всю повноту влади в країні. Перемога Зеленського над чинним тоді президентом Петром Порошенком була приголомшливою і беззаперечною.