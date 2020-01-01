Новорічне звернення Зеленського: реакція мережі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n131523-kakaya-raznyca-na-marshi-v-mereji-heytyly-novorichne-zvernennya-zelenskogo.html

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Новорічне звернення Володимира Зеленського, у якому він закликав українців об'єднуватися, а також любити всіх громадян, в якому куточку нашої країни вони б не народилися, продовжують обговорювати у перший день 2020 року.

У вітанні президента взяли участь й низка відомих українських спортсменів, акторів, музикантів, телеведучих, політиків та відомих людей. Не всім у мережі таке звернення глави держави припало до душі, оскільки чимало людей помітили використання президентом тези про те, «яка різниця?».

Волонтер і засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега так емоційно звернувся до Зеленського:

«Разница», її розмір та в чому вона полягає, видно після першого ж обстрілу. Між братанням з ватою і еміграцією я ніколи не оберу братання. Допоки Усик не вибачився за «Крим — це Крим», йому не місце у новорічних привітаннях. Допоки національна ідея — це «какая разніца», не варто згадувати Шевченка, бо для нього «разніца» була. Допоки ми готові повертати полонених, і навіть не «верифікованих», а кого дадуть, в обмін віддаючи усіх, кого попросили, — будуть нові полонені. І нам треба буде збирати під них обмінний фонд, втрачаючи найкращих з нас… Перше січня прийшло. Перші обстріли у новому році теж. Вони гарно об‘єднують. Але не усіх і не з усіма. На щастя, з усіма об'єднуватися і не потрібно.

Вахтанг Кіпіані, як і Олег Сенцов, звернув увагу на слова Зеленського про те, що головне — не назва, а наявність освітлення на вулицях. Журналіст нагадав, що «найбільш яскравим освітлення вулиць було в Освенцімі».

Журналіст Андрій Сайчук оприлюднив свою версію короткого переказу новорічного привітання президента України: «Всє ми люді-чєлавєкі, всє ми любім чебурєки».

Активіст Олег Слабоспицький на тези президента щодо «какая разніца» звинуватив його так:

Ти — безликий українець, для якого «малорос» і «бандерівець» на одному рівні є образою. Давайте приймемо у теплі обійми наших друзів з ДНР і ЛНР. Вони просто «інші» і «різні». І нас штучно розділили з братнім русскім народом.

Нардеп та екс-керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович звернув увагу на інший меседж Зеленського — про примирення українців з різних куточків країни.

Виглядає красиво, але це куплет із відомої пісні Путіна про те, що в Україні громадянський конфлікт. Тому нам треба миритися, забути про різниці. Тому для припинення війни треба всього лиш перестати стріляти і дуже захотіти миру, — зауважив нардеп.

Яніна Соколова нагадала гаранту, що «війну з Росією можна закінчити у два способи — виграти її або програти.

Наївна гра у «ми всє за мір» зі взаємними привітаннями з новим роком — це прикрий суїцид. КВК ніколи не обіграє КДБ. Путін не Юзік. Нємножка іной псіхатіп і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням ви тільки ганьбите себе і країну, 13 тис громадян якої цей пан ганебно вбив, — написала Соколова і порадила Зеленському оточити себе тими, хто це розуміє.

Вона вважає, що президент опинився у вакуумі малоросів.

Нагадаємо, що два центральні телеканали — «Прямий» і «5 канал», які пов’язують з екс-президентом Петром Порошенком, перед Новим роком показали замість привітання Зеленського привітання самого Порошенка.