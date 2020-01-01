Російські телеканали відключили на YouTube лічильники дизлайків під новорічним зверненням Путіна, фото — Euronews

https://racurs.ua/ua/n131522-rosiyski-telekanaly-vidkluchyly-na-youtube-lichylnyky-dyzlaykiv-pid-novorichnym-zvernennyam-putina.html

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Провідні федеральні телеканали Росії відключили на відеохостингу YouTube лічильники дизлайків під новорічним зверненням президента РФ Володимира Путіна.

До такого кроку вдалися YouTube-канали «Росії 24», «Росії» і «Першого каналу». Вони відключили коментарі та лічильники лайків і дизлайків під відео із Путіним.

Увімкненим залишився лічильник на каналі НТВ, і там кількість дизлайків майже у чотири рази перевищило число лайків — до моменту написання новини 18 тис. дизлайків проти 5,4 тис. лайків. Однак можливість написання коментарів під відео і тут закрили.

На YouTube-каналі Russia Today жодних обмежень для коментування не було, лайки і дизлайки під відео з новорічним зверненням тут розділилися приблизно порівну. Звернення, розміщене на каналі відеохостингу «Sputnik російською» зібрало 5,6 тис. лайків і 6 тис. дизлайків.

У коментарях, які і тут були відкриті, користувачі почали іронізувати.

У сусідів сталося диво: під час новорічного звернення Путіна паралізований дідусь встав і вимкнув телевізор, — написав Denzel Curry, зібравши цього жарту більше 1 тис. лайків.

Додамо, що на цю тенденцію ЗМІ звернули увагу під час щорічної великої прес-конференції Путіна у 2018 році. Тоді кількість дизлайків під трансляцією в рази перевищило кількість лайків, а в коментарях звучала жорстка критика влади.