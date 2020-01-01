Новорічне привітання Володимира Зеленського. Скріншот: YouTube

https://racurs.ua/ua/n131508-novorichne-pryvitannya-zelenskogo-prezydent-govoryv-movou-nacmenshyn-ta-zaklykav-ukrayinciv.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав поважати українців та поважати мови, якими вони говорять.

Глава держави згадав жителів Гурзуфа (Автономна Республіка Крим), Берегово (Закарпатська область) та Краматорська (Донецька область). При цьому український лідер говорив кримськотатарською, угорською та російською мовами. Про це йшлося у новорічному привітанні, яке опубліковане в YouTube та Facebook прес-службою Офісу президента.

Крім того, Зеленський згадав про повернення українських окупованих територій й наголосив, що національною ідеєю має стати уміння жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Також він закликав українців об'єднуватися.

Адже ми уявляємо його однаково: це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території… Миру всім нам. І давайте пам’ятати, що любити Україну — означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони б не народилися, — заявив президент.

У вітанні президента взяли участь й низка відомих українських спортсменів, акторів, музикантів, телеведучих, політиків та відомих людей.

Нагадаємо, 31 грудня вчені антарктичної станції «Академік Вернадський» вирішили привітати співвітчизників з Новим роком. Учасники 24-ї української експедиції розповіли, як 10 місяців проводять дослідження під українським прапором в Антарктиді.