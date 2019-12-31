Вчені антарктичної станції привітали українців з Новим роком, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131491-vcheni-z-antarktychnoyi-stanciyi-pryvitaly-ukrayinciv-z-novym-rokom-video.html

Ракурс

Вчені антарктичної станції «Академік Вернадський» вирішили привітати співвітчизників з Новим роком.

Вони записали відповідне звернення. Відео опубліковано на Facebook.

Учасники 24-ї української експедиції розповіли, що 10 місяців проводять дослідження під українським прапором в Антарктиді. За їхніми словами, за 15 тис. км від Батьківщини дуже багато снігу.

На острові Галіндез його дуже багато, — йдеться в повідомленні.

Вчені звернулись до громадян у відеозверненні щодо святкування. Вони побажали українцям сил, здатності долати труднощі та досягати своїх цілей.

Нагадаємо, наприкінці грудня експерти фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели соціологічне опитування. З’ясувалось, що 2020 рік більшість жителів України будуть зустрічати Новий рік вдома. Близько 67% заявили, що не планують масштабних святкувань.