Новий рік. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131464-novyy-rik-bilshist-ukrayinciv-budut-zustrichaty-vdoma.html

Ракурс

Новий рік більшість українців будуть зустрічати вдома, у родичів або в компанії друзів. Близько 67% українців саме так відповіли на запитання щодо того, де вони думають зустрічати прихід 2020 року.

Соцопитування проводилося фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Близько 6,3% опитаних громадян ще не вирішили, де зустрічатимуть Новий рік.

Насамоті зустрічатимуть прихід 2020 року 3,4% українців, а 0,5% проведуть новорічну ніч в інтернеті.

2,6% опитаних респондентів новорічну ніч проведуть у розважальних закладах.

0,6% українців зустрінуть прихід нового року в подорожах по Україні і стільки ж мають намір відправитися подорожувати за кордон.

Дослідження проводилося у різних регіонах України, було опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.