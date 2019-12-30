Новый год. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131464-novyy-god-bolshinstvo-ukraincev-budut-vstrechat-doma.html

Ракурс

Новый год большинство украинцев будут встречать дома, у родственников или в компании друзей. Около 67% украинцев именно так ответили на вопрос относительно того, где они думают встречать приход 2020 года.

Соцопрос проводился фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова.

Около 6,3% опрошенных граждан еще не решили, где будут встречать Новый год.

В одиночку будут встречать приход 2020 года 3,4% украинцев, а 0,5% проведут новогоднюю ночь в интернете.

2,6% опрошенных респондентов новогоднюю ночь проведут в увеселительных заведениях.

0,6% украинцев встретят приход нового года в путешествиях по Украине и столько же намерены отправиться путешествовать за границу.

Исследование проводилось в разных регионах Украины, было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.