Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131490-uragan-u-stambuli-zafiksovano-znachni-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Ураган, який прокотився Стамбулом, приніс значні руйнування.

У найбільшому місті Туреччини з будівель вітром зірвало дахи, повалені дерева пошкодили автомобілі. Про це повідомили співробітники муніципальних служб Стамбула.

Вони розповіли, що з двох будинків злетіли дахи, було пошкоджено вивіски та біл-борди. Опади спричинили затоплення у деяких районах міста.

За словами синоптиків, зафіксовано пориви вітру силою 50−80 км/год. Прогнозується погіршення погодних умов по всій країні. На Егейському та Мармуровому морях очікуються сильні шторми. У східних регіонах країни можливі сильні снігопади. Наразі через значну кількість снігу перекрито трасу Бурса-Анкара.

Влада закликає громадян та туристів бути максимально обережними, а також залишатись у своїх домівках та готелях. Екстрені служби вживають заходи, як спрямовані на ліквідацію наслідків стихії.

Раніше стало відомо, що в Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі.