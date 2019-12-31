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Ракурс
Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: Вікіпедія

Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування (ФОТО)

31 гру 2019, 14:02
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Ураган, який прокотився Стамбулом, приніс значні руйнування.

У найбільшому місті Туреччини з будівель вітром зірвало дахи, повалені дерева пошкодили автомобілі. Про це повідомили співробітники муніципальних служб Стамбула.

Вони розповіли, що з двох будинків злетіли дахи, було пошкоджено вивіски та біл-борди. Опади спричинили затоплення у деяких районах міста.

За словами синоптиків, зафіксовано пориви вітру силою 50−80 км/год. Прогнозується погіршення погодних умов по всій країні. На Егейському та Мармуровому морях очікуються сильні шторми. У східних регіонах країни можливі сильні снігопади. Наразі через значну кількість снігу перекрито трасу Бурса-Анкара.

Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: hurriyetdailynews

Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: hurriyetdailynews

Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: hurriyetdailynews

Влада закликає громадян та туристів бути максимально обережними, а також залишатись у своїх домівках та готелях. Екстрені служби вживають заходи, як спрямовані на ліквідацію наслідків стихії.

Раніше стало відомо, що в Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі.

Джерело: Ракурс


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