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Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування, фото: Вікіпедія
Ураган у Стамбулі: зафіксовано значні руйнування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131490-uragan-u-stambuli-zafiksovano-znachni-ruynuvannya-foto.htmlРакурс
Ураган, який прокотився Стамбулом, приніс значні руйнування.
У найбільшому місті Туреччини з будівель вітром зірвало дахи, повалені дерева пошкодили автомобілі. Про це повідомили співробітники муніципальних служб Стамбула.
Вони розповіли, що з двох будинків злетіли дахи, було пошкоджено вивіски та біл-борди. Опади спричинили затоплення у деяких районах міста.
За словами синоптиків, зафіксовано пориви вітру силою 50−80 км/год. Прогнозується погіршення погодних умов по всій країні. На Егейському та Мармуровому морях очікуються сильні шторми. У східних регіонах країни можливі сильні снігопади. Наразі через значну кількість снігу перекрито трасу Бурса-Анкара.
Влада закликає громадян та туристів бути максимально обережними, а також залишатись у своїх домівках та готелях. Екстрені служби вживають заходи, як спрямовані на ліквідацію наслідків стихії.
Раніше стало відомо, що в Австралії тисячі туристів втекли до узбережжя океану через лісові пожежі.
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