Британія пропонувала в 1995 році зробити РФ асоційованим членом НАТО, фото: United States European Command

https://racurs.ua/ua/n131489-brytaniya-proponuvala-v-1995-roci-zrobyty-rf-asociyovanym-chlenom-nato-zmi.html

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Росія могла стати асоційованим членом НАТО в 1995 році.

В розсекречених документах Міноборони Великої Британії йдеться про таку можливість. Про це повідомляє The Guardian.

Екс-глава відомства Малколм Ріфкінд виступав з подібною пропозицією. Він вважав, що поглиблення співпраці допоможе зменшити опір Москви щодо планів розширення Північноатлантичного альянсу.

Йдеться про «створення нової категорії асоційованого членства в НАТО». Воно не торкнулося б статті 5 статуту Альянсу. Не планувалася також участь представників Москви в засіданнях Міжнародного військового штабу організації і надання права вето на рішення військово-політичного блоку. Передбачалося «створення нової категорії асоційованого членства в НАТО».

Воно дало б Росії формальний статус, — зазначено в документах.

Подібне рішення спровокувало б активнішу співпрацю НАТО з Україною, Грузією, Молдовою та країнами Балтії без «відплати» з боку Росії.

Раніше стало відомо, що НАТО в 2020 році збільшить кількість бригад на кордоні з Російською Федерацією. Одну з них очолить Польща.