Новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Скриншот: YouTube

https://racurs.ua/n131508-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-prezident-govoril-na-yazyke-nacmenshinstv-i-prizval-ukraincev.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, призвал уважать украинцев и уважать языки, на которых они говорят.

Глава государства упомянул жителей Гурзуфа (Автономная Республика Крым), Берегово (Закарпатская область) и Краматорска (Донецкая область). При этом украинский лидер говорил на крымскотатарском, венгерском и русском языках. Об этом говорится в новогоднем поздравлении, которое опубликовано в YouTube и Facebook пресс-службой Офиса президента.

Кроме того, Зеленский упомянул о возвращении украинских оккупированных территорий и отметил, что национальной идеей должно стать умение жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Также он призвал украинцев объединяться.

Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории… Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину — значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они бы не родились, — заявил президент.

В приветствии президента приняли участие и ряд известных украинских спортсменов, актеров, музыкантов, телеведущих, политиков и известных людей.

Напомним, 31 декабря ученые антарктической станции «Академик Вернадский» решили поздравить соотечественников с Новым годом. Участники 24-й украинской экспедиции рассказали, как 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом в Антарктиде.