Технології, які нас підвели: топ-10 провалів 2010-х років, фото — 360tv.ru

https://racurs.ua/ua/n131507-tehnologiyi-yaki-nas-pidvely-top-10-provaliv-2010-h-rokiv.html

Ракурс

Десять років тому багато звичних нам сьогодні речей здавалися чимось з розряду фантастики. Наприклад, смартфони, в яких об'єдналися телефон, фото- і відеокамера, комп’ютер, калькулятор і музичний плеєр. Але були у 2010-х роках продукти, про які і згадувати не хочеться.

Журнал Wierd вибрав найгучніші технологічні провали десятиліття.

Samsung Galaxy Note 7

На перше місце журналісти поставили смартфон, що вибухає, від Samsung. Його забороняли перевозити в літаках через задимлення і загоряння при перегріванні. Таблички, що нагадують про це, досі є у деяких аеропортах світу. А в деяких країнах Galaxy Note 7 взагалі заборонили використовувати. Компанія припинила продаж й зазнала 17 млрд дол. збитків.

Boeing 737 MAX

У двох авіакатастрофах цієї моделі лайнера в Ефіопії і Індонезії загинули 346 осіб. В обох випадках причиною катастроф стали проблеми з автоматикою. Тому експлуатацію літаків припинили, терміни її відновлення регулярно переносять. На складах Boeing стоять чотири сотні нових літаків.

Соціальна мережа Google+

Американський гігант давно і наполегливо намагався створити власну соціальну мережу (Google Wave, Google Buzz, Orkut). Згодом створили Google+, який так само невдало «приземлився» на ринку.

Медпортал HealthCare.gov

Ресурс, відповідно до закону про доступне медичне обслуговування, створили для самостійного оформлення страховок жителями США. HealthCare.gov запрацював 1 січня 2013 року і обвалився через дві години. У перший день пройти реєстрацію і оформити поліс змогли лише шість чоловік. Потім сайт заробив, але продовжував нещадно давати збої. На налагодження порталу пішли кілька місяців, а витрати на проект виросли з очікуваних 94 млн до 1,7 млрд дол.

Amazon Fire Phone

У 2014 році Amazon гордо представив власний смартфон. Але гаджет не був стильним, його операційна система працювала повільно і взагалі виявилася недопрацьованою. А ціна Fire Phone мало чим відрізнялася від вартості вічно модного iPhone. Через шість тижнів після старту продажів компанія вирішила знизити ціну. Але смартфон подешевшав лише на …99 центів. Це викликало тільки сміх. Amazon втратив 170 млн дол. на непроданих Fire Phone і відмовився від цього проекту.

Консоль PlayStation Vita

У 2011 році світ захопили смартфони та ігри на них. У цей момент Sony вирішила випустити портативну консоль PlayStation Vita. Новинка виявилася якісною. Але вибір ігор для неї виявився катастрофічно малий, а вартість 299 дол. — занадто високою.

У перший рік продажів компанія планувала продати 10 млн консолей, але реалізувала менше половини. Зниження вартості і регулярні оновлення бізнес не врятували.

iPhone 4

Останнім в антирейтингу журналу виявився iPhone 4. Після виходу пристрою з’ясувалися істотні недоліки в конструкції його корпусу і антени. Виявилося, що якщо тримати пристрій певним чином, він переставав ловити мережу. Компанія роздала власникам гаджета спеціальні бампери, деяким навіть виплатила компенсацію (15 дол.). А до вирішення проблеми довелося підключитися самому Стіву Джоббсу.