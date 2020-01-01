Российские телеканалы отключили на YouTube счетчики дизлайков под новогодним обращением Путина, фото — Euronews

https://racurs.ua/n131522-rossiyskie-telekanaly-otkluchili-na-youtube-schetchiki-dizlaykov-pod-novogodnim-obrascheniem-putina.html

Ракурс

Ведущие федеральные телеканалы России отключили на видеохостинге YouTube счетчики дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина.

К такому шагу прибегли YouTube-каналы «России 24», «России» и «Первого канала». Они отключили комментарии и счетчики лайков и дизлайков под видео с Путиным.

Включенным остался счетчик на канале НТВ, и там количество дизлайков почти в четыре раза превысило число лайков — к моменту написания новости 18 тыс. дизлайков против 5,4 тыс. лайков. Однако возможность написания комментариев под видео и здесь закрыли.

На YouTube-канале Russia Today никаких ограничений для комментирования не было, лайки и дизлайки под видео с новогодним обращением здесь разделились примерно поровну. Обращение, размещенное на канале видеохостинга «Sputnik» собрало 5,6 тыс. лайков и 6 тыс. дизлайков.

В комментариях, которые и здесь были открыты, пользователи начали иронизировать.

У соседей случилось чудо: во время новогоднего обращения Путина парализованный дедушка встал и выключил телевизор, — написал Denzel Curry, собрав этой шуткой более 1 тыс. лайков.

Добавим, что на эту тенденцию СМИ обратили внимание во время ежегодной большой пресс-конференции Путина в 2018 году. Тогда количество дизлайков под трансляцией в разы превысило количество лайков, а в комментариях звучала жесткая критика власти.