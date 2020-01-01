Проспект Бандеры, а не Сталина: Сенцов потроллил Зеленского в новогоднем поздравлении, фото — ТСН

https://racurs.ua/n131521-prospekt-bandery-a-ne-stalina-sencov-potrollil-zelenskogo-v-novogodnem-pozdravlenii.html

Ракурс

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов потроллил президента Владимира Зеленского в новогоднем поздравлении.

Сенцов в первый день 2020 года в Фейсбук написал пост, в котором подытожил прошлый и поздравил украинцев с Новым годом. В конце он отметил, что «мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. Кстати, Степан Андреевич, с праздником!».

Напомним, что в новогоднюю ночь президент Зеленский обратился к гражданам с такими словами: «Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, возле которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить».

Кроме того, Сенцов в поздравлении вспомнил об освобождении сотен пленников Кремля в 2019 году и выразил благодарность тем, кто «боролся и завоевал нашу свободу». Он пообещал говорить о тех, кто остался в плену на всех уровнях, «пока последний человек оттуда не вернется домой».

Сенцов пожелал Украине и гражданам не только возвращения заключенных, но и победы, поскольку без нее невозможно отсутствие новых пленных.