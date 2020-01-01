Убийство Кирилла Тлявова: нескольким подозреваемым смягчили меру пресечения, фото — Народная правда

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Нескольким подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава Киевской области смягчили меру пресечения.

Накануне 2020 года райсуд продлил арест Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею, но Петровцу и Кривошею Фемида разрешила внести залог в размере более 280 тыс. грн. Другому подозреваемому — несовершеннолетнему сыну Петровца — суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщил «Громадському» адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

Напомним, что 26 декабря адвокаты подозреваемых в убийстве мальчика объявили отвод судье во время подготовительного заседания. На скамье подсудимых находились подозреваемые: бывшие работники полиции Владимир Петровец, Иван Приходько, а также Дмитрий Кривошей. Несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, был в суде вместе с родственниками.

Тогда адвокат семьи Тлявовых заявлял, что таким образом защита затягивала процесс, поскольку у Петровца арест заканчивался 30 декабря, а у Приходько и Кривошея — 31 декабря.

В начале декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по этому делу, а 23 декабря прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно убийства.

По версии следствия, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах неподалеку от места, возле которого гулял с друзьями 5-летний Кирилл Тлявов. Один из стрелков попал мальчику в голову, 3 июня Кирилл умер в столичной больнице.