Убивство Кирила Тлявова: кільком підозрюваним пом’якшили запобіжний захід, фото — Народна правда

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Кільком підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова з Переяслава Київської області пом’якшили запобіжні заходи.

Напередодні 2020 року райсуд продовжив арешт Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та Дмитру Кривошею, але Петровцю та Кривошею Феміда дозволила внести заставу у розмірі понад 280 тис. грн. Іншому підозрюваному — неповнолітньому сину Петровця — суд пом’якшив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Про це повідомив «Громадському» адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

Нагадаємо, що 26 грудня адвокати підозрюваних у вбивстві хлопчика оголосили відвід судді під час підготовчого засідання. На лаві підсудних перебували підозрювані: колишні працівники поліції Володимир Петровець, Іван Приходько, а також Дмитро Кривошей. Неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, був у суді разом із родичами.

Тоді адвокат родини Тлявових заявляв, що у такий спосіб захист затягував процес, оскільки у Петровця арешт закінчувався 30 грудня, а у Приходька і Кривошея — 31 грудня.

На початку грудня 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цій справі, а 23 грудня прокуратура Київщини направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства. Йдеться про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) і ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, 31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому Київської області поліцейські в позаробочий час стріляли з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, неподалік від місця, біля якого гуляв з друзями 5-річний Кирило Тлявов. Один із стрільців поцілив хлопчику у голову, 3 червня Кирило помер у столичній лікарні.