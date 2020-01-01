Проспект Бандери, а не Сталіна: Сенцов потролив Зеленського у новорічному привітанні, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n131521-prospekt-bandery-a-ne-stalina-sencov-potrolyv-zelenskogo-u-novorichnomu-pryvitanni.html

Ракурс

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов потролив президента Володимира Зеленського у новорічному привітанні.

Сенцов у перший день 2020 року у Фейсбук написав пост, у якому підсумував минулий рік та привітав українців з 2020-м. Наприкінці він зауважив, що «мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна. І до речі, Степане Андрійовичу, зі святом!».

Нагадаємо, що у новорічну ніч президент Зеленський звернувся до громадян із такими словами: «Неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати».

Крім того, Сенцов у привітанні згадав про звільнення сотень полонених Кремля у 2019 році і виказав вдячність тим, хто «боровся та виборов нашу свободу». Він пообіцяв говорити про тих, хто залишився в полоні на усіх рівнях, «поки остання людина звідти не повернеться додому».

Сенцов побажав Україні та громадянам не тільки повернення в’язнів, але й перемоги, оскільки без неї неможлива відсутність нових полонених.