Новогоднее обращение Зеленского: реакция сети, скриншот видео

https://racurs.ua/n131523-kakaya-raznica-na-marshe-v-seti-heytili-novogodnee-obraschenie-zelenskogo.html

Ракурс

Новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором он призвал украинсцев объединяться, а также любить всех граждан, в какой точке нашей страны они бы не родились, продолжают обсуждать в первый день 2020 года.

В приветствии президента приняли участие и ряд известных украинских спортсменов, актеров, музыкантов, телеведущих, политиков и известных людей. Не всем в сети такое обращение главы государства пришлось по душе, так как многие заметили использования президентом тезиса о том, «какая разница?».

Волонтер и основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега так эмоционально обратился к Зеленскому:

«Разницу», ее размер и в чем она состоит, видно после первого же обстрела. Между братанием с ватой и эмиграцией я никогда не выберу братания. Пока Усик не извинился за «Крым — это Крым», ему не место в новогодних поздравлениях. Пока национальная идея — это «какая разница», не стоит упоминать Шевченко, потому что для него «разница» была. Пока мы готовы возвращать пленных, и даже не «верифицированных», а кого дадут в обмен, отдавая всех, кого попросили, — будут новые пленные. И нам надо будет собирать под них обменный фонд, теряя лучших из нас… Первое января пришло. Первые обстрелы в новом году тоже. Они хорошо объединяют. Но не всех и не со всеми. К счастью, со всеми объединяться и не нужно.

Вахтанг Кипиани, как и Олег Сенцов, обратил внимание на слова Зеленского о том, что главное — не название, а наличие освещения на улицах. Журналист напомнил, что «наиболее ярким освещение улиц было в Освенциме».

Журналист Андрей Сайчук обнародовал свою версию краткого пересказа новогоднего поздравления президента Украины: «Все мы люди-челавеки, все мы любим чебуреки».

Активист Олег Слабоспицкий на тезисы президента о том, «какая разница», обвинил его:

Ты — безликий украинец, для которого «малоросс» и «бандеровец» на одном уровне являются оскорблением. Давайте примем в теплые объятия наших друзей из ДНР и ЛНР. Они просто «другие» и «разные». И нас искусственно разделили с братским русским народом.

Нардеп и экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обратил внимание на другой месседж Зеленского — о примирении украинцев из разных уголков страны.

Выглядит красиво, но это куплет из известной песни Путина о том, что в Украине гражданский конфликт. Поэтому нам надо мириться, забыть о разнице. Поэтому для прекращения войны надо всего лишь перестать стрелять и очень захотеть мира, — отметил нардеп.

Янина Соколова напомнила гаранту, что «войну с Россией можно закончить двумя способами — выиграть ее или проиграть.

Наивная игра в «мы все за мир» с взаимными поздравлениями с Новым годом — это досадный суицид. КВН никогда не обыграет КГБ. Путин не Юзик. Немножко иной психотип и мозги. Он понимает только позицию силы. Заигрыванием вы только позорите себя и страну, 13 тыс. граждан которой этот господин позорно убил, — написала Соколова и посоветовала Зеленскому окружить себя теми, кто это понимает.

Она считает, что президент оказался в вакууме малороссов.

Напомним, что два центральных телеканала — «Прямой» и «5 канал», которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко, перед Новым годом показали вместо приветствия Зеленского поздравление самого Порошенко.