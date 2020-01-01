Кабмин установил цены на трансплантацию органов, фото — ukrhealth.net

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Ракурс

Правительство установило тарифы на услуги по трансплантации органов. С 1 января вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 1083 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении перечня услуг и тарифов на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечение оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов».

Согласно этому документу вводятся такие расценки:

аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) — 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки — 721 тыс. грн; трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» — 535 тыс. грн; пересадка печени или части печени — 855 тыс. грн; пересадки гемопоэтических стволовых клеток — от 1,3 млн грн; донорская резекция печени — 116,1 тыс. грн.

Отмечается, что к пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению врача. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в неотложном состоянии.

Приняв в конце 2019 года законопроект о трансплантации органов, Верховная Рада только открыла возможность развития трансплантологии, устранив все законодательные преграды. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» написал нардеп Валерий Дубиль. Он считает, что теперь все зависит от исполнительной власти и местных администраций, ведь принятие закона — это только начало большого пути по развитию трансплантации органов.