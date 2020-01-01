День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием (ФОТО, ВИДЕО)

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n131527-den-rojdeniya-bandery-v-kieve-otmetili-fakelnym-shestviem-foto-video.html

Ракурс

В Киеве 1 января состоялось традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Украинский политический деятель, председатель Провода ОУН родился 111 лет назад.

Шествие в честь символа украинского сопротивления организовали правые политические партии и движения — «Свобода», «Правый сектор» и другие. Оно началось в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Примерно 1,5 тыс. участников акции отправились на Майдан Независимости. На площади возле Киевской городской госадминистрации состоялось вече.

Люди держали баннеры с портретом Бандеры, национальная символика и факелы. Участники шествия скандировали «Слава Украине! — Героям Слава!», «Слава нации! — Смерть врагам!», «Украина — превыше всего!».

В центре Киева сегодня наблюдали большое количество силовиков, которые охраняли общественный порядок.

День рождения идейного вдохновителя правых политических партий сегодня отметили также во Львове, Полтаве, Ровно, других городах страны.

Напомним, что в 2019 году в Киеве продолжались споры вокруг переименования проспектов Бандеры и Шухевича.