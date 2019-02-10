Полиция Украины. Фото: Днепропетровский государственный университет внутренних дел

https://racurs.ua/n117975-fleshmob-ya-bandera-zapustili-ukrainskie-policeyskie-posle-skandalnogo-zaderjaniya-aktivistov.html

Racurs.ua

Полиция Украины начала флешмоб «Я — Бандера» с целью извинений за слова одного из правоохранителей, который крикнул «Ложись, Бандера» во время задержания активистов возле Подольского райотдела полиции Киева.

В акции уже приняли участие отдельные должностные лица Национальной полиции. В частности, заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на собственной странице в Facebook написал о том, что не поддерживает призыв «Ложись, Бандера».

«Я — Бандера! Я — офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я не поддерживаю призывы: „Ложись, Бандера!“. Я не поддерживаю захваты любых зданий! Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!», — говорится в сообщении.

К флешмобу уже присоединились глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?», в том числе, членов националистической организации С14. Впоследствии в отделение полиции на Подоле пришли сторонники задержанных, правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили. Во время задержания один из полицейских кричал активисту «ложись, Бандера».

ГБР открыло уголовное производство против полицейских за ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.