Полиция Киева открыла четыре дела о событиях на Подоле 9 февраля (ВИДЕО)

События 9 февраля 2019 года на Подоле, фото — Фейсбук "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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Полиция Киева открыла четыре уголовных производства относительно событий, произошедших 9 февраля на Подоле.

О реакции правоохранителей на столкновения между активистами и силовиками сообщил 10 февраля во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Уголовные производства открыли по статьям о хулиганстве, причинении телесных повреждений, захвате государственных зданий и превышении служебных обязанностей.

Крищенко сказал, что полиция освободила всех задержанных и указал, что лично приказал спецподразделению прибыть на место происшествия. Он сообщил, что целью этих действий было разблокирование захваченного помещения Подольского райотдела.

Кроме того, руководитель полиции Киева извинился за слова одного из полицейский «Ложись, бандера!».

Следственные действия проводятся с участниками националистической организации С14 и работниками Национальной полиции.

Напомним, что 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?», в том числе, членов националистической организации С14. Впоследствии в участок полиции на Подоле пришли сторонники задержанных и правоохранители применили к ним слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили.

ГБР открыло уголовное производство против полицейских по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Министр Арсен Аваков сегодня обвинил штабы кандидатов в президенты в обострении ситуации в Киеве, хотя непосредственно инцидент, случившийшся 9 февраля, министр в своем Фейсбук не стал комментировать. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала действия спецназовцев неадекватными.