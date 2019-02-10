Геращенко назвала действия киевской полиции неадекватными

Задержание на Подоле, 9 февраля 2019 года, фото — Фейсбук "Кто заказал Катю Гандзюк?"

https://racurs.ua/n117966-geraschenko-nazvala-deystviya-kievskoy-policii-neadekvatnymi.html

Racurs.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала действия киевской полиции в отношении участников акции протеста 9 февраля в столице неадекватными.

«Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия к митингующим были неадекватными», — заявила Геращенко 10 февраля в своем Фейсбук.

Она считает, что общество ожидает от реформированной полиции новой морали. В частности, Геращенко вспомнила эпизод задержания митингующих, во время которого правоохранители выкрикивали в их адрес фразу «Ложись, бандера!».

«В Украине Бандера — это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должен это знать», — отметила первый вице-спикер.

Напомним, что 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?», в том числе членов националистической организации С14. Впоследствии в участок полиции на Подоле пришли сторонники задержанных и правоохранители применили к ним слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против полицейских по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Глава МВД Арсен Аваков сегодня обвинил штабы кандидатов в президенты в обострении ситуации в Киеве, хотя непосредственно инцидент 9 февраля министр в своем Фейсбук не стал комментировать.