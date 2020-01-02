Із підозрюваною Юлією Кузьменко проводять слідчий експеримент. Фото: Громадське

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Слідчий експеримент проводять правоохоронці із медиком Юлією Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Захист Кузьменко ще не отримав всі матеріали справи, зокрема ті, що стосуються камер і самого експерименту. Слідчий повідомив, що сьогодні о 18.00 проводитиметеся експеримент. Про це заявив адвокат Владислав Добош, 2 січня повідомляється на його сторінці у Facebook.

Я о 16.50 отримав на електронну пошту від Бирка повідомлення, про те, що сьогодні о 18.00 буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не надали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент, — зазначив Добош.

Адвокат наголосив, що експеримент потрібно проводити о 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.

Нагадаємо, 24 грудня Апеляційний суд Києва розглянув скаргу адвоката на ухвалення попереднього запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Феміда залишила її в СІЗО до 8 лютого. Правоохоронці вважають, що саме 40-річна Кузьменко закладала вибухівку під авто Шеремета.

Під вартою до 8 лютого перебуватиме й ветеран АТО та музикант Андрія Riffmaster Антоненко, а військова медсестра Яна Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.