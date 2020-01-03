Новогоднее поздравление Зеленского: в Киеве зарегистрировали петицию о переименовании улицы Пушкинской в Асфальтированную, фото — petition.kyivcity.gov.ua

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Ракурс

В Киеве зарегистрировали петицию с требованием переименовать улицу Пушкинскую в Асфальтированную. Такой документ появился на портале электронных петиций Киевского горсовета 2 января. Его автор — Александр Аронец.

С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной каждый день предлагаю переименовывать улицу Пушкинскую в Киеве в улицу Асфальтированную. Метро Льва Толстого предлагается переименовать в метро Освещенное. Улицу Московскую — в Неважную. Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить, — таков текст петиции.

По состоянию на 3 января из 10 тыс. необходимых для рассмотрения подписантов петицию поддержали только чуть более 150 человек. Петиция пробудет на портале еще почти три месяца.

Появление именно такой просьбы к властям Киева, скорее всего, спровоцировало новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. Напомним, что в своем телевизионном обращении к украинцам накануне 2020 года президент заявил, что украинцы представляют будущее своей страны одинаково — как мирной, процветающей страны, которая вернула своих людей и территории, «где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована».

Вчера появилась информация о том, что отдельные части обращения Зеленского статью могут быть творческим плагиатом и «плагиатом наизнанку» публицистического текста известного украинского писателя Уласа Самчука.