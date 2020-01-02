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Ракурс
Поздравление Зеленского: филологи нашли в речи президента плагиат статьи Уласа Самчука

Филологи нашли в новогодней речи Зеленского «плагиат наизнанку» статьи Уласа Самчука

2 янв 2020, 17:25
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Новогоднее поздравление Владимира Зеленского уже вторые сутки продолжают активно обсуждать в соцсетях. В своей речи накануне 2020 года президент подытожил, что украинцы представляют будущее страны одинаково — как мирной, процветающей страны, вернувшей своих людей и территории, «где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована».

Вместе с тем некоторые филологи уже успели назвать отдельные части обращения Зеленского творческим плагиатом и «плагиатом наизнанку» публицистического текста известного украинского писателя, прозаика Уласа Самчука.

Была когда-то в программе литературы 11-го класса статья Уласа Самчука. «Народ или чернь?» Небольшая такая, 1941 года… Тоже о богах, улицах и чтении… О том, «кто я», о человеческом достоинстве и национальном сознании… Не знаю, кто писал речь слуге народа, но Самчука однозначно читали. Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали, — отмечает в Facebook Юлия Йонец.

Промова Зеленського: філологи знайшли у зверненні президента плагіат статті Уласа Самчука / Фото: Фейсбук

Здесь, по-моему, даже не столько плагиат интересный, сколько переворачивание смысла украденного на противоположное, — так сказать, «Не аминь, и не Господи, помилуй»: классические «бесовские игры», трикстерство с серным душком, — пишет писательница Оксана Забужко.

Ниже приводим полный текст публицистического очерка Самчука:

Нарід чи чернь / Улас Самчук

Источник: Ракурс


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